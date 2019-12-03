Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya Android 10 güncellemesi gelecek

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören telefonu Redmi Note 8 Pro, çok yakında Android 10 güncellemesine kavuşacak.

Redmi Note 8 Pro, geçtiğimiz ay Geekbench'te ortaya çıkan Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini Çin'de almaya başladı. Güncelleme, arayüzdeki çeşitli optimizasyonların yanı sıra, kasım ayı güvenlik yamasını da içeriyor.

GÜNCELLEME İLE GELECEK YENİLİKLER

Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi ile Redmi Note 8 Pro'ya gelecek yenilikler ise şöyle:

Android 10 işletim sistemi ve tüm yenilikler

Kasım ayı güvenlik yaması

Uygulama kilidi doğrulama ekranı yenilendi.



Uygulama kilitlerine hızlıca girip kapatırken oluşan durum çubuğu sorunu giderildi.

Ekran kilidi açıldığında ve Uygulama kilidi arayüzü gösterildiğinde, parmak izi kilitleme simgesinin görüntülenmemesi sorunu giderildi.



Ekran görüntüsü alma animasyonu yenilendi.



Bazı uygulamalarda ortaya çıkan ekran görüntüsü alamama sorunu giderildi.

1.9 GB boyutundaki güncelleme, şu anda beta olarak yayınlanmış durumda. Bu nedenle birkaç problemle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. Kısacası, daha iyi bir deneyim için Xiaomi'nin resmi olarak güncellemeyi yayınlamasını beklemeniz gerekiyor.

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