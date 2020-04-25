Xiaomi Redmi Note 9'un çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note serisine yeni bir telefon daha ekleniyor.

Redmi Note 9 üzerinde bir süredir çalıştığı bilinen Xiaomi, resmi Twitter hesabından telefonun 30 Nisan'da tanıtılacağını açıkladı. M2003J15SC model numarasına sahip telefon, Çin'de ise Redmi 10X adıyla satışa çıkacak.

REDMI NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

Daha önce çıkan söylentilere göre Redmi Note 9, 6,53 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 çözünürlüğünde FHD+ ekrana sahip olacak.

Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alacak telefonda, auroca 6GB RAM kapasitesi bulunacak.

48MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9'un ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera yer alacak.

Son olarak telefonda, 18W hızlı şarjl destekli 5.020 mAh batarya bulunacağı söyleniyor. Redmi Note 9 hakkında daha fazla bilgiyi, 30 Nisan tarihinde sizlerle paylaşacağız.