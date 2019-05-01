Xiaomi Redmi üst seviye telefonunun özellikleri belli oldu

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Xiaomi’nin üstten açılabilen kameralı iki üst seviye akıllı telefon üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. İşte bu telefonlardan biri de ‘Redmi 855’ ismiyle anılan üst seviye bir telefon olacak.

Xiaomi’nin bir alt markası olan Redmi serisinde piyasaya çıkacak bu üst seviye modelin şimdiden bazı özellikleri belli oldu. Gelin bu özelliklere hep beraber bir göz atalım.





REDMI 855 ÖZELLİKLERİ

6.39 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekrana sahip olacak yeni Redmi telefonu, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ekran çözünürlüğünün ise Xiaomi Mi Mix 3 ile (2340 x 1080) aynı olması bekleniyor. Üstten açılabilen bir kamera tasarımına sahip olacak telefonun açılır kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde olacak.

Telefonun arka tarafına baktığımızda ise bizi 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu karşılayacak. Ayrıca 3.5 mm'lik bir kulaklık girişine ve NFC bağlantısına sahip olacağı iddia edilen yeni üst seviye telefonun çok uygun fiyatlı satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Telefon ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

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