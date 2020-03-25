Xiaomi, şubat ayında Huawei'yi geçmeyi başardı

Pazar araştırma şirketi Strategy Analytics'in yayınladığı bir rapor, Xiaomi'nin, şubat ayında küresel akıllı telefon satışlarında Huawei'yi ilk defa geçtiğini gösteriyor.

Rapora göre Xiaomi, telefon satışlarında Samsung ve Apple'ın ardından üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.

HUAWEİ'DEN 500 BİN ADET DAHA FAZLA SATTI

Xiaomi, geçtiğimiz şubat ayında 6 milyon akıllı telefon satarak, 5 buçuk milyon telefon satan Huawei'yi geride bıraktı. İki şirketin ocak ayındaki telefon satışları ise şu şekildeydi:

Huawei: 12.2 milyon

Xiaomi : 10 milyon

Ocak ayında iki şirket toplamda 22.2 milyon akıllı telefon satmayı başarırken, koronavirüs nedeniyle bu rakam şubat ayında 11.5 milyona geriledi.

LİDER SAMSUNG

Şubat ayı verilerine baktığımızda, Samsung'un 18.2 milyon adet satışla en büyük üretici olduğunu görüyoruz. İkinci sırada ise 10.2 milyon adetle Apple bulunuyor. Listenin tamamı ise şu şekilde: