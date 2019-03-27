Xiaomi süper hızlı 100W şarj cihazı geliştirdi

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi. Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor. Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri de ya daha güçlü batarya optimizasyonları yapıyor ya da daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor.

17 DAKİKADA TAM ŞARJ

Bazı akıllı telefon üreticileri ise telefonları daha hızlı şarj edebilmek için hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Xiaomi'nin geliştirdiği 100W gücüne sahip şarj cihazı, daha önce hiç görmediğiniz türden. Çünkü bu cihaz, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefonların şarjını 17 dakikada tam şarj edebiliyor.

Xiaomi, yeni hızlı şarj teknolojisinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla ayrıntı vermekten kaçınırken, ileride hangi telefonların bu teknolojiyi kullanacağını da açıklamadı.

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