Xiaomi süper hızlı 100W şarj cihazının seri üretimine başlayacak

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda, en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi. Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor. Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri de ya daha güçlü batarya optimizasyonları yapıyor ya da daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor.

17 DAKİKADA TAM ŞARJ

Bazı akıllı telefon üreticileri ise telefonları daha hızlı şarj edebilmek için hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Xiaomi'nin geliştirdiği 100W gücüne sahip şarj cihazı, daha önce hiç görmediğiniz türden. Çünkü bu cihaz, 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefonları, sadece 17 dakikada tam şarj edebiliyor.

XIAOMI SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Xiaomi CEO'su Lin Bin, şirketin sahip olduğu bu inanılmaz şarj teknolojisinin seri üretimine çok yakında başlayacaklarını ve bu özelliğe sahip şarj cihazlarını artık daha fazla göreceğimizi açıkladı.

Akıllı telefonların şarj problemlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan Xiaomi, sahip olduğu 100W süper hızlı şarj teknolojisiyle rakiplerine ciddi fark atmış durumda.

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