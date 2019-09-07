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Xiaomi, süper hızlı kablosuz şarj özelliğini tanıtacak

Xiaomi, Mi Charge Turbo adını verdiği kablosuz hızlı şarj teknolojisini 9 Eylül’de duyuracak.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 09:53..
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Günümüzde her ne kadar üst seviye akıllı telefonlar piyasaya sürülse de kullanıcıların en çok şikayet ettiği şeylerden biri de şarj süresi. Akıllı telefon üreticileri ise bu soruna bir çare bulmak için kendi hızlı şarj teknolojilerini geliştiriyor. Son yıllarda kullanıma sunulan kablosuz şarj teknolojisi ise kablolu şarja göre biraz daha yavaş kalıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Çinli akıllı telefon  üreticisi Xiaomi, kablosuz şarj teknolojisini daha fazla hızlandırmak için bir süredir çalışıyor.

Xiaomi, Mi Charge Turbo adını verdiği yeni nesil kablosuz hızlı şarj teknolojisini 9 Eylül’de duyurmayı planlıyor. Şirket, bu şarj teknolojisinin 5G dönemi için oldukça faydalı olacağını savunuyor.

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XIAOMI KENDİ REKORUNU KIRABİLİR

Xiaomi, şu anda Mi 9 modeli de dahil olmak üzere amiral gemisi akıllı telefonlarında 27W kablolu hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Şirket, ayrıca geçtiğimiz şubat ayında Mi 9 modeli ile dünyanın ilk 27W kablosuz şarj teknolojisini kullanıma sunmuştu. Yeni gelen raporlara göre ise Xiaomi, bu kez 30W kablosuz şarj teknolojisini tanıtarak kendi rekorunu kıracak.

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Xiaomi, ayrıca bu yılın başlarında ultra sessiz fan kullanılarak geliştirilmiş ısı dağılımı ile yeni 20W kablosuz şarj pedini tanıtmıştı. Bu kablosuz şarj pedini ve yeni şarj teknolojisini kullanacak ilk telefon ise Xiaomi Mi Mix 4 modeli olacak.

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