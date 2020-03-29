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Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

Xiaomi akıllı telefonlara, android güncellemesini manuel yolla yüklemek için yapmanız gerekenleri anlattık.

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Xiaomi marka bir akıllı telefonunuz varsa ve yeni android güncellemesini manuel yollarla yüklemek istiyorsanız, sizler için hazırladığımız rehberimize göz atabilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde telefonunuza güncelleme gelmesini beklemeden, güncellemeyi internet indirerek de telefonunuza yükleyebilirsiniz.

1. Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin.

xiaomi

 

2. Telefon hakkında menüsüne girin

xiaomi

 

3. Ekranda bulunan logoya 5-6 defa dokunduktan sonra, sağ üstteki üç noktalı menüye girin.

xiaomi

 

4. Güncelleme paketini seçin'e dokunun ve indirdiğiniz .zip dosyasını seçin.

xiaoni

Bu adımları uyguladıktan sonra güncellemenin telefonunuza yüklenmesini bekleyin. Daha sonra telefonunuz yeniden başlayacak ve güncellenmiş bir şekilde kullanıma hazır olacaktır.

Instagram: @eshteknoloji

Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenirXiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

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