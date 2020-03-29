Xiaomi telefonlara manuel güncelleme nasıl yüklenir

Xiaomi marka bir akıllı telefonunuz varsa ve yeni android güncellemesini manuel yollarla yüklemek istiyorsanız, sizler için hazırladığımız rehberimize göz atabilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde telefonunuza güncelleme gelmesini beklemeden, güncellemeyi internet indirerek de telefonunuza yükleyebilirsiniz.

1. Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin.

2. Telefon hakkında menüsüne girin





3. Ekranda bulunan logoya 5-6 defa dokunduktan sonra, sağ üstteki üç noktalı menüye girin.





4. Güncelleme paketini seçin'e dokunun ve indirdiğiniz .zip dosyasını seçin.

Bu adımları uyguladıktan sonra güncellemenin telefonunuza yüklenmesini bekleyin. Daha sonra telefonunuz yeniden başlayacak ve güncellenmiş bir şekilde kullanıma hazır olacaktır.

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