Xiaomi ters çentikli iki ekran patenti aldı

Özellikle iPhone'lar ile başlayan çentikli ekran devri, diğer akıllı telefon üreticilerinin de buna katılmasıyla günden güne büyüdü. Ekranı olabildiğince büyütmek ve çerçeveleri küçültmek isteyen üreticiler, kameraları çentiklere yerleştirerek daha büyük ekran-gövde oranı elde etti.

Son aylarda delikli ekranların yavaş yavaş çentikli ekranların yerini aldığı görülürken, Xiaomi'nin aldığı iki patent, çentikli ekran tartışmasını farklı bir boyuta getirdi.

EKRAN ALTI ÇENTİK PATENTİ

Xiaomi'nin Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurduğu yukarıdaki patent görüntülerine baktığımızda, farklı bir çentik tasarımının olduğunu görüyoruz. Piyasadaki akıllı telefonların aksine ekranın altındaki çentiğe yerleştirilmiş kameralar oldukça dikkat çekici görünüyor.

Xiaomi'nin yukarıdaki diğer patent görüntüsüne baktığımızda ise ekranın sağ alt ve sol alt köşesine yerleştirilmiş iki adet çentiği ve üzerinde bulunan kameraları görebiliyoruz. Xiaomi'nin neden böyle bir tasarım ortaya koyduğu bilinmezken, bazı analistler bu tasarımın daha estetik özelliklere sahip olacağına inanıyor.

29 Mart 2019 tarihinde resmi olarak onaylanan yukarıdaki patentlerin, hangi akıllı telefonlarda kullanılacağı bilinmezken, Android 9 Pie işletim sisteminden başlayarak, Android'in bu tip tasarımlara gerekli optimizasyon desteği verdiği de biliniyor.

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