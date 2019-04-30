Xiaomi, üstten açılan kameralı iki üst seviye telefon geliştiriyor

Yeni ortaya çıkan raporlara göre Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, üstten açılan kamera tasarımına sahip iki yeni üst seviye akıllı telefon piyasaya sürecek. Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 855'ten güç alacak olan bu iki telefon, “davinci” ve “raphael” kod isimlerine sahip.





Şimdiye kadar açılabilen mekanik kamera tasarımına sahip bir telefon piyasaya çıkarmayan Xiaomi, görünüşe göre bu yeni tasarımları deneyen üreticiler arasında olmak istiyor. Bu tip tasarımlar kullanıcılar tarafından pek beğenilmese de kamerasız ve çerçevesiz ekranlar kullanıcı deneyimini daha da üst düzeye çıkarabliir.

Bazi iddialara göre ise Xiaomi'nin bu yeni telefonları, Mi Mix 4 modelinin katlanabilir versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Telefonlar hakkında yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

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