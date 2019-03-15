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Xiaomi yeni elektrikli bisikletini tanıttı

Çinli üretici Xiaomi, HIMO C20 adını verdiği elektrikli bisikletini Çin'de piyasaya sürdü.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 11:51..
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Çinli üretici Xiaomi, akıllı telefonları ile bilinse de birçok farklı ürün piyasaya sürüyor. Özellikle Çin'de piyasaya sürdüğü farklı ürünlerle popüler olan şirketin, yeni bir elektrikli bisiklet modeli üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Xiaomi, ürün kataloğuna yeni bir elektrikli bisiklet eklediğini açıkladı. HIMO C20 adı verilen yeni elektrikli bisiklet, resmi olarak tanıtılarak Çin'de satışa sunuldu.

xiaomi

TEK ŞARJ İLE 80 KİLOMETRE

Xiaomi'nin tanıttığı bu yeni elektrikli bisiklet, diğerlerinden oldukça farklı. Tek şarj ile tam 80 kilometrelik bir yol vadeden bisiklet, saatte 25 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyor. 18.650 mAh şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan HIMO C20, 1470 x 610 x 1060 mm boyutlarına sahip.

Bisiklette aynı zamanda kalan şarjı ve kilometreyi görmek için bir ekran paneli bulunuyor. Şu anlık sadece Çin'de satışa çıkan elektrikli bisiklet, Avrupa için de gerekli sertifikaların tümüne sahip. Xiaomi'nin, elektrikli bisikleti ne zaman Avrupa'da satmaya başlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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