Xiaomi, yeni Mi 4X android TV serisini tanıttı

Çinli üretici Xiaomi, şirketin Mi 4X adını verdiği yeni android akıllı televizyonlarına 3 farklı model ekledi. 43 inç, 55 inç ve 65 inç ekran büyüklüklerine sahip yeni televizyonlar; dahili bir Chromecast, Google Asistan ve Güç tasarrufu modu dahil olmak üzere, Android'in kullanıcılara sunduğu en yeni özellikleri içeriyor.

Xiaomi'nin yeni televizyonları, yüzde 88 NTSC renk gamı ve 1200: 1 kontrast oranı sunan, LG'nin ürettiği IPS ekran panellerini kullanıyor. Bu ekranlar, daha parlak ve doğru renk elde edebilmek için 'Vivid Picture Engine' ve hızlı görüntülerde bulanıklığı azaltmak için 'RealityFlow' özelliklerini kullanıyor.





XIAOMI MI 4X TV ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 4X TV serisi, diğer pek çok Xiaomi cihazı gibi, Android'in en son sürümü Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor. Televizyonlar, aynı zamanda 2,25 inçlik iki woofer'dan oluşan 20W'lık hoparlörler ile birlikte geliyor. Dört çekirdekli Amlogic A55 ,işlemcisinden güç alan televizyonlarda, Mali-450 grafik birimi bulunuyor.

2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip üç yeni televizyon, zemine kolayca yerleştirebileceğiniz 4 farklı ayak ve duvara monte aparatı ile kutusundan çıkıyor.





FİYATLAR

Xiaomi Mi 4X TV serisinde bulunan 43 inçlik model, 349 dolardan satışa çıkacak. 55 inç ekran büyüklüğüne sahip diğer modelin satış fiyatı ise 420 dolar olacak. Serinin en büyük ekranlı televizyonu olan 65 inçlik model ise 767 dolardan satışa çıkacak.

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