Xiaomi, yeni Notebook Air 12.5 modelini tanıttı

Çinli şirket Xiaomi, akıllı telefonların haricinde geniş bir ürün yelpazesine sahip. Mi Notebook Air dizüstü bilgisayar modelleriyle bilinen Xiaomi, Notebook Air serisine ait yeni dizüstü bilgisayarını resmi olarak tanıttı.

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 olarak tanıtılan yeni dizüstü bilgisayarın özelliklerine ve fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

XIAOMI MI NOTEBOOK AIR 12.5 ÖZELLİKLERİ

12,5 inç Full HD bir ekrana sahip laptop, tamamen metal bir gövdeye sahip. İki farklı seçeneği bulunan Notebook Air 12.5'in birinci seçeneğinde 8. Nesil Intel Core i5 işlemci, 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunurken, ikinci seçeneğinde ise Intel Core M3 işlemci, 4 GB RAM ve 128 - 256 GB depoalama alanı bulunuyor.

4G bağlantısını destekleyen Xiaomi Mi Notebook Air 12.5, sahip olduğu hızlı şarj özelliği ile yarım saatte yüzde 50 şarja ulaşabiliyor.

Bağlantı seçeneklerine baktığımızda bir adet USB Type-C girişi, iki adet USB Type-A girişi ve bir adet 3,5mm kulaklık girişi bulunan bilgisayarda, bluetooth bağlantı özelliği de bulunuyor.

Aydınlatmalı klavyeye sahip Notebook Air 12.5'in fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde olacak:

Intel Core M3 - 128 GB depoalama seçeneği : 534 dolar

Intel Core M3 - 256 GB depoalama seçeneği : 594 dolar

Intel Core i5 - 256 GB depoalama seçeneği : 638 dolar

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