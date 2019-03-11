Xiaomi'nin oyun telefonu Black Shark 2, 18 Mart'ta tanıtılacak

Akıllı telefon sektörünün her geçen gün daha da gelişmesi, mobil oyun sektörünü de ön plana çıkardı. Büyük oyun şirketleri, piyasaya sürdüğü oyunların bir de mobil versiyonunu yaparak sektöre katkı sağladı. Özellikle Fortnite ve Pubg gibi günümüzde bir hayli popüler hale gelen oyunların, mobil platformlarda da milyonlarca oyuncusu bulunuyor.

Xiaomi'nin oyuncu telefonu markası Black Shark, sosyal medya aracılığıyla yayınladığı bir gönderide, yeni nesil Black Shark 2 oyun telefonunun 18 Mart'ta tanıtılacağını açıkladı.

YENİ SOĞUTMA SİSTEMİYLE OLDUKÇA İDDİALI

Black Shark 2, sahip olduğu Liquid Cool 3.0 soğutma sistemiyle oldukça iddialı gelecek. Bu sistem sayesinde telefon, en yüksek donanım özellikleri gerektiren oyunları çalıştırırken bile ısıyı en düşük seviyede tutarak, maksimum performans sağlayacak.

XIAOMI BLACK SHARK 2 ÖZELLİKLERİ

Ortaya çıkan bilgilere göre Black Shark 2, en üst düzey özelliklere sahip olacak. Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacak olan telefonda Adreno 640 grafik birimi bulunacak. Black Shark 2, 8 GB RAM kapasitesine ve 128 GB depolama alanına sahip olacak.

NİSANDA PİYASAYA ÇIKABİLİR

İlk Black Shark telefonu geçen sene nisan ayında piyasaya sürüldüğünden, Black Shark 2'nin de önümüzdeki nisan ayında satışa çıkması bekleniyor. Telefonun ise tam olarak hangi ülkelerde satılacağı şu an için bilinmiyor.

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