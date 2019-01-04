Xiaomi'ye ait olduğu iddia edilen katlanabilir telefon videosu

Katlanabilir akıllı telefonlar, bu yıl en çok beklenen cihazların başında geliyor. Birçok telefon üreticisinin, bu yıl katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Özellikle Samsung ve Huawei gibi şirketler, ilk katlanabilir telefonlarını piyasaya çıkarmak için gün sayıyor.

KATLANABİLİR TELEFON

Bugünlerde, Twitter'da Evan Blass tarafından paylaşılan ve katlanabilir bir akıllı telefonu gösteren videonun, Xiaomi'ye ait olduğu iddia ediliyor. Katlanmadan önce büyük bir tablet olarak görünen cihaz, katlanıldığı zaman akıllı telefona dönüşüyor. Uygulama simgeleri Xiaomi'nin arayüzüne benziyor, ancak video çok karanlık olduğundan herhangi bir marka veya logo görünmüyor.

Xiaomi'ye ait olduğu iddia edilen katlanabilir telefon VİDEO

Samsung'un iki ekranlı katlanabilir telefonunun aksine, Xiaomi'ye ait olduğu iddia edilen telefonun ekranı üç parçaya bölünmüş görünüyor. Cihazın, tablet modundan telefon moduna geçmek için sağ ve sol ekranları, orta ekranın arkasına doğru katlanabiliyor. Ancak video çok karanlık olduğu için telefonun kalınlığı görünmüyor. Xiaomi'ye ait olduğu iddia edilen telefon, genel olarak oldukça zarif görünüyor. Bakalım bu telefona ait başka fotoğraf veya video görebilecek miyiz?