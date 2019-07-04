'Y kuşağı' gözünü Amerika'ya dikti

Amerika'da yaşamak birçok kişinin hayali... Bu hayali ise bir tek diğer kuşakların pek anlamadığı 'Y kuşağı' hayata geçiriyor.

'Y KUŞAĞI' KÜRESEL BAKIŞ AÇISINA SAHİP

Bilindiği gibi 'Y kuşağı', 1980-2000 yılları arasında doğan ve dijital medyanın cazibesine kapılan ve cep telefonlarıyla içli dışlı olan bir nesil. Ancak bu kuşak, aynı zamanda iyi eğitimli, kolay adapte olabilen ve küresel bakış açısına sahip bir kuşak.

ABD'DEN EV ALIYORLAR

Gayrimenkul sektörünün önde gelenlerinin yaptığı bir araştırma ise 'Y kuşağı'nın, daha çok yaşamak için ABD'yi tercih ettiği ve buradan ev aldığını belirledi.

SIK SIK EV DEĞİŞTİRİYORLAR

'Y kuşağı', şehir merkezlerine yakın yaşamayı tercih etse de condominium denilen apartman dairelerini tercih ediyorlar ve 2-3 yılda bir evlerini değiştiriyorlar.

BU RAKAM 2019'DA ARTACAK

Yetkililer, ABD’deki yeni mortgage kredilerinin yüzde 45’inin 'Y kuşağı' tarafından alındığını ve bu rakamın 2019 yılında artabileceğini öngörüyor.