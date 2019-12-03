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Y. Zelanda'da siyasi partilere fazla bağış yapılamayacak

Yeni Zelanda hükümeti, siyasi partilere ve adaylara denizaşırı ülkelerden yapılan bağışların 50 doları aşamayacağın duyurdu.

AA | 03.12.2019 - 09:07..
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Yeni Zelanda seçimleri dış müdahalelerden korumak istiyor. Hükümet bu kapsamda, siyasi partilere ve adaylara denizaşırı ülkelerden yapılan bağışların 50 doları aşamayacağına ilişkin kararını açıkladı.

AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, seçimlere dış müdahale riskinin büyüyen uluslararası bir olgu olduğunu vurgulayanYeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, ''Yeni Zelandalılardan başka kimsenin siyasi partilerimize bağış yapmasına veya seçimlerimizi etkilemeye çalışmasına gerek yok.'' ifadelerini kullandı.

Yeni mevzuatın bugün parlamentoya sunulacağını ve ''acil olarak'' Meclisten geçeceğini vurgulayan Bakan Little, yapılacak bağışları denetleyecek parti sekreterlerine de Yeni Zelanda'da ikamet etme şartı getirildiğini belirtti.

Yeni Zelanda yasaları uyarınca, bakanların ''acil olarak'' geçmesini istedikleri mevzuatlar, parlamentoda tartışılmadan kabul ediliyor.

Y. Zelanda'da siyasi partilere fazla bağış yapılamayacak

"BÜTÜNLÜĞÜ DE KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Seçimlerde dış etkinin olmasına karşı tedbir aldıklarını aktaran Andrew Little, ''Seçimlerimizin bütünlüğünü korumamız gerekiyor. Bu değişiklikler, seçim sonuçlarımızı etkileyen yabancı para riskini azaltacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefetteki Liberal Parti'nin destekleyeceğini açıkladığı mevzuat kapsamında, siyasi partilere ve adaylara yapılan dış ülke kaynaklı bağışlar 50 doları geçemeyecek.

Yeni mevzuatla yabancı bağışları sınırlandıran Yeni Zelanda; 1000 dolardan fazla yabancı bağış kabul etmeyen Avustralya, 500 sterlin sınırı bulunan İngiltere ve 20 dolar limit uygulayan Kanada'ya katılmış oldu.

Yeni Zelanda istihbarat birimleri nisan ayında yaptıkları açıklamalarda, hükümete, ülke demokrasisini etkilemeye yönelik aktif çabalar olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu.

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