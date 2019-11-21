Yaban arılarının soktuğu tekne sahibi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçimini yaz aylarında kendisine ait teknesiyle turist gezdirerek kazanan 52 yaşındaki Ali Foçalıoğlu, teknesinin bakım ve onarımını yaptığı tersanede yuvalanan yaban arılarının saldırısına uğradı.
BİR AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Karaya çekilmiş haldeki teknenin alt kısmında yuvalandığı belirtilen arıları gizleyen halıyı yerden kaldırdığı anda gerçekleşen olay sonrasında, yüzlerce arının saldırısına maruz kalan Foçalıoğlu, baygınlık geçirerek Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak bir ay boyunca tedavi gördü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören evli ve 3 çocuk babası Foçalıoğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Ayvalık’ın sevilen simalarından Foçalıoğlu’nun hayatını kaybetmesi, ilçede sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.