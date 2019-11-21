Yaban arılarının soktuğu tekne sahibi yaşamını yitirdi

ABD’li yetkililer, Beyaz Saray’a şüpheli bir aracın girmeye çalıştığını ve sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.

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Öksüz çifte ‘imece’ usulü düğün

Denizli’de evlenmek isteyen ve ikisi de öksüz olan çiftin düğünü sosyal medya üzerinde başlatılan kampanya ile imece usulü ile yapıldı.