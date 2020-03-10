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Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var

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İdlib gazisi: Biz Osmanlı torunuyuz, yıkılmayacağız

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1 İrem Derici: Sonra küfür etti oluyor Ünlü şarkıcı İrem Derici'den takipçisine sert yanıt geldi.

2 Simge Fıstıkoğlu doğurdu 2018 yılında Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine giren sunucu Simge Fıstıkoğlu, ikinci kez anne oldu.

3 Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için 'tokalaşmayın' uyarısını yaptıktan hemen sonra Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü'nün elini sıkınca uyarıldı.

4 Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü İstanbul Avcılar'da yüzde 76 engelli olan gen, kız arkadaşına 'şit' dediği iddiasıyla M.O tarafından darbedildi.

5 Muğla'da kente inen yaban domuzu sürüsünü doyurdu Muğla'da sağanak yağmurda şehir merkezine inerek yiyecek arayan yaban domuzu sürüsünü gören vatandaş, hayvanlara darı ve meyve verdi.

6 FETÖ evinde kadın pedine saklanmış not çıktı Ankara'da 28 adrese yapılan ve 58 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ilginç deliller de bulundu. Bunlardan biri, kadın pedi içine saklanmış notlardı.