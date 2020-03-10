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Muğla'da kente inen yaban domuzu sürüsünü doyurdu

Muğla'da sağanak yağmurda şehir merkezine inerek yiyecek arayan yaban domuzu sürüsünü gören vatandaş, hayvanlara darı ve meyve verdi.

DHA | 10.03.2020 - 06:18..
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Marmaris ilçesinin Siteler Mahallesi Turban Mevkii civarında gece yetişkin ve yavrulardan oluşan 6 yaban domuzu ormanlık alandan şehir merkezine indi.

YİYECEK ARAYAN HAYVANLARIN PEŞİNDEN GİTTİ

Apartmanın üçüncü katında balkonda oturan bir kişi, sokakta yaban domuzu sürüsünün çöp konteynırı kenarlarında yiyecek aradığını fark etti. Sağanak yağmura rağmen apartmandan inen vatandaş, domuzların peşinden gitti.

Muğla'da kente inen yaban domuzu sürüsünü doyurdu

MEYVELERİ YİYİP ORMANA DÖNDÜLER

Yanında getirdiği darı ve meyveleri apartmanın kenarında bulunan ormanlık alana bıraktı. Domuzlar, verilen yiyecekleri yiyerek geldikleri yoldan hızla giderek ormanlık alanda gözden kayboldu.

"KARINLARINI DOYURDUM, GÖNDERDİM"

Yaban domuz sürücünün karnını doyuran ve bu anları cep telefonuyla kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medyadan, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu ile paylaştı.

Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı -4


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