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Yaban keçisi avına 48 bin 650 lira ceza

Mersin’de yasa dışı yaban keçisi avlayan 2 kişiye, 48 bin 650 lira ceza uygulandı.

İHA | 19.12.2019 - 09:25..
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Yaban keçisi avı yapıldığı ihbarını alan Mersin Mut DKMP ekipleri, hemen harekete geçti.

2 DİŞİ YABAN KEÇİSİ İLE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan koruma kontrol çalışması sırasında Çivi-Ballı avlağında yasa dışı avlandıkları tespit edilen şahıslar, 2 dişi yaban keçisi ile birlikte suçüstü yakalandı. Avda takozsuz olarak kullanılan iki adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Yaban keçisi avına 48 bin 650 lira ceza

48 BİN 650 TL CEZA

Yasa dışı av yapan şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten dolayı 45 bin 320 lira tazminat, 3 bin 330 lira idari para cezası olmak üzere toplam 48 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.

Yaban keçisi avına 48 bin 650 lira ceza

Yaban keçisi avına 48 bin 650 lira ceza

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