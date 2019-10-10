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Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

Dünya basını, Türkiye’nin terör güçlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı ana gündem maddesi yaptı.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 13:19..
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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte çıkarları doğrultusunda operasyona karşı olan birçok ülke, Türkiye'nin sivillere saldırdığı algısı yaratmaya çalıştı.

NEW YORK TIMES

Gazete, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ABD destekli Suriyeli örgüte karşı harekatını duyururken terör örgütü ifadesi kullanmaktan kaçındı.

Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

 

 

WALL STREET JOURNAL

Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehditlerini manşete taşıyan gazete, harekatın hedefinin ABD destekli örgüt olduğunu yineledi.

Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

 

 

WASHINGTON POST

Türk gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ın kaleme aldığı yazıda, Barış Pınarı Harekatı’nın bölgede nefret tohumları ektiğine yönelik bir algı yaratılmaya çalışıldı.

Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

 

 

THE TIMES

İngiliz gazete, Türk kuvvetleri Kürt köylerine saldırıyor başlığıyla, sivillerin hedef alındığını ima etti.

Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

 

 

INDEPENDENT

Independent, bombardımanın başlamasının ardından sivillerin bölgeyi terk ettiği bilgisine yer verirken, sivillerin kapana kısılmış hissettiğini iddia etti.

Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

 

 

DAS BILD

Alman gazete, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nı isim kullanmadan vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye çıkartmasının dünya genelinde endişeye neden olduğunu yazdı.

Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

 

LE MONDE

Fransız gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan emrindeki ordunun “Kürtleri” vurduğunu vurgulayarak hedef alınanların örgüt üyesi değil, sivil halk olduğunu ima eden bir nefret başlığına imza attı.

Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

 

 

KATHIMERINI

Yunan gazete, Türk ordusunun 181 hedefi vurduğunu belirterek, silahlı kuvvetlerin Suriye içlerine hareket ettiğini yazdı.

Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

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