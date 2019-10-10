Yabancı basında Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte çıkarları doğrultusunda operasyona karşı olan birçok ülke, Türkiye'nin sivillere saldırdığı algısı yaratmaya çalıştı.

NEW YORK TIMES

Gazete, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ABD destekli Suriyeli örgüte karşı harekatını duyururken terör örgütü ifadesi kullanmaktan kaçındı.

WALL STREET JOURNAL

Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehditlerini manşete taşıyan gazete, harekatın hedefinin ABD destekli örgüt olduğunu yineledi.

WASHINGTON POST

Türk gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ın kaleme aldığı yazıda, Barış Pınarı Harekatı’nın bölgede nefret tohumları ektiğine yönelik bir algı yaratılmaya çalışıldı.

THE TIMES

İngiliz gazete, Türk kuvvetleri Kürt köylerine saldırıyor başlığıyla, sivillerin hedef alındığını ima etti.

INDEPENDENT

Independent, bombardımanın başlamasının ardından sivillerin bölgeyi terk ettiği bilgisine yer verirken, sivillerin kapana kısılmış hissettiğini iddia etti.

DAS BILD

Alman gazete, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nı isim kullanmadan vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye çıkartmasının dünya genelinde endişeye neden olduğunu yazdı.

LE MONDE

Fransız gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan emrindeki ordunun “Kürtleri” vurduğunu vurgulayarak hedef alınanların örgüt üyesi değil, sivil halk olduğunu ima eden bir nefret başlığına imza attı.

KATHIMERINI

Yunan gazete, Türk ordusunun 181 hedefi vurduğunu belirterek, silahlı kuvvetlerin Suriye içlerine hareket ettiğini yazdı.