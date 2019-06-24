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Yabancı basında Ekrem İmamoğlu galibiyeti

Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferini manşetlerine taşıyan dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yıl sonra ilk kez yenildiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 11:01..
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Yabancı basında Ekrem İmamoğlu galibiyeti

Dünyada öne çıkan medya kuruluşlarının ana gündem konusu, İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun elde ettiği zafer oldu.

CNN: ERDOĞAN İLK KEZ YENİLDİ

ABD’li yayın kuruluşu, seçime dair ayrıntılı bir analize yer verdi. Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganından yola çıkarak İstanbul’da yeni bir umut doğdu bakış açısını temele alan gazete, Erdoğan’a ilk defa sağlam bir rakip çıktığını da öne çıkardı.

Yabancı basında Ekrem İmamoğlu galibiyeti

Türkiye’de demokrasinin kendini gösterdiğini söyleyen CNN, Türkiye’de ekonominin kalbi olan İstanbul’un, Ekrem İmamoğlu ile iktidar partisine net bir mesaj verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçimlerde resmi bir taraf olmamasına rağmen doğup büyüdüğü ve başkanlık yaptığı şehirde, ilk defa kaybettiğini altını çizen CNN, Ekrem İmamoğlu’nun, Erdoğan’ınkine eş değer bir karizmaya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

BBC: GENEL SEÇİMLERİN PROVASI

Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinin bir “demokrasi tamiri” olduğunu söyleyen medya kuruluşu, bu seçimlerde iktidardaki AK Parti’nin İstanbul üzerindeki söz hakkını muhalefet partisine kaptırdığını söyledi.

Yabancı basında Ekrem İmamoğlu galibiyeti

İmamoğlu’nun galibiyetinin, Türkiye’de 2023’te gerçekleşecek genel seçimlerin bir provası olarak da görülecebilceğine yer veren BBC, birleştirici söylemlerin bu galibiyetteki en önemli etken olduğunu söyledi.

THE GUARDIAN: DEMOKRASİ KAZANDI

İstanbul seçmenin, etnik, dini ve sınıf ayrılıklarına karşı kucaklayıcı bir söyleme sahip olan İmamoğlu’nu açık ara zafere ulaştırdığını söyleyen İngiliz gazete, İstanbul’da ikinci kez gerçekleşen seçimlerde aynı sonucun alınmasının AK Parti için çok önemli bir güç kaybı olduğu yorumunda bulundu.

Yabancı basında Ekrem İmamoğlu galibiyeti

İmamoğlu’nun karakterinin, seçmenler tarafından oldukça dikkate alındığından bahseden gazete, seçimleri “Demokrasi yerini buldu” bakış açısıyla verdi.

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