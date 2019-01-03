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Yabancı basının gündeminde ne var: Dünya manşetleri

ABD’deki hükümet krizinin devam edişi, Çin’e yönelik ajanlık suçlamalarının ardından Avrupa piyasalarındaki düşüş ve Tesla’nın Wall Street’te yarattığı olumsuz etkiler, dış basındaki ana konulardan.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 11:48..
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ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD ile Çin arasındaki ticaret sorunlarının, Apple'daki ekonomik gerilemeyi tetiklemesini manşete taşıyan gazete, Trump’ın Senato krizi sonrası Demokratlarla uzlaşı masasına oturmaması konusundaki inada değinen bir haber yayınlayarak federal hükümet krizinin devam edeceğini belirtti. Sert bir Türkiye eleştirisi de kaleme alan New York Times, Türkiye'de zengin ve eeğitimli kesimin yurdu terk etmesi konusunda girişimler başlattığını yazdı.

Yabancı basının gündeminde ne var: Dünya manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Senatosu’nun Meksika sınırına örülecek duvar için 5.6 milyar dolar fon ayrılmasını kabul etmemesi sonucunda Trump ile Kongre arasında çıkan krizin devam etmesi WSJ’ın ana gündem maddesiydi. Son olarak Kongre’nin önemli isimleri ile bir araya gelen Trump, kararından vazgeçmeyeceği yönünde açıklamada bulundu. iPhone’un 2018'de izlediği düşük satış grafiklerinin şirketi tedirgin etmesinin ardından Apple CEO'su Tim Cook’un, potansiyel yatırımcılara uyarısı da manşetten paylaşıldı.

Yabancı basının gündeminde ne var: Dünya manşetleri

ABD – FINANCIAL TIMES

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın, 2018 yılının başında belirlediği hedefi kaçırarak  Wall Street  cephesinden tepki alması, Financial Times’ın gündemini oluşturdu. Aralık ayı başında Çinli teknoloji devi Huawei’nin üst düzey yöneticilerinden birinin Kanada’da casusluk iddialarının ardından tutuklanmasından Avrupa Birliği’nin, Çinli üreticiler hakkındaki artan endişeleri, FT’ın kapağında yer alan diğer konulardandı.

Yabancı basının gündeminde ne var: Dünya manşetleri

FRANSA – LE MONDE

ABD’de hükümetin kısmen kapanmasına neden olan, sınıra "duvar" konusunda, Kongre'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerin Beyaz Saray'daki toplantısından bir sonuç çıkmaması, Le Monde’un da gündemindeydi.

Yabancı basının gündeminde ne var: Dünya manşetleri

FRANSA – LIBERATION

Fransız Liberation, Sarı Yelekliler’in demokratik bir seçim sistemi ve referandum sistemi talebeni masaya yatırdı. Referandum talebinin, Sarı Yelekliler hareketinde bir bölünmeyi beraberinde getirebileceği ihtimalinin üzerinde duran gazetenin ele aldığı diğer konular arasında ABD’de süregelen federal hükümet krizi vardı.

Yabancı basının gündeminde ne var: Dünya manşetleri

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere’de Brexit krizi devam ederken, İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn’in Theresa May'in Brexit anlaşmasının iyileştirilmesi veya ikinci bir Brexit referandumu yapılması konusundan çağrıda bulunması, The Guardian’ın gündem maddesiydi.

Yabancı basının gündeminde ne var: Dünya manşetleri

İRAN – IRAN DAILY

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta gerçekleştirdiği sürpriz Irak ziyaretine tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin sert eleştirileri Iran Daily tarafından manşetten verildi. ABD'nin 2003'te Afganistan ve Irak'ın "kurtarıcısı" olduğunu iddia ettiğini hatırlatan Ruhani, "Eğer Irak'ın kurtarıcısı olduğunuz iddiası doğru ise neden resmi ve aleni bir ziyaret gerçekleştirmiyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Yabancı basının gündeminde ne var: Dünya manşetleri

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