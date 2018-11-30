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Yabancı dil çocuklara anlam odaklı öğretilmeli

Düzce Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerin 6-9 yaş arasındaki çocukların yabancı dil öğrenimine ilişkin yaptığı araştırma, bu eğitimin anlam odaklı verilmesi sonucunu ortaya koydu.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 15:33..
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Yabancı dil çocuklara anlam odaklı öğretilmeli

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) görevli akademisyenler, 6-9 yaş arasındaki çocukların yabancı dil öğrenimine ilişkin yaptıkları araştırmayla bu eğitimin anlam odaklı verilmesi sonucuna ulaştı.

DÜ Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şen ve bazı akademisyenler, yaz döneminde çocukların İngilizce edinimiyle ilgili çalışma yaptı.

Yabancı dil çocuklara anlam odaklı öğretilmeli

İLGİ ALANINA GÖRE ÇALIŞMA

Ana dilleri İngilizce olan öğretmenler tarafından verilen eğitimlerde, çocuklardan ilgi duydukları bir konu üzerinde çalışma yapmaları istendi.

Eğitimcilerle çocukların iletişimini takip eden akademisyenler, 6-9 yaş arasındaki çocukların sevdiği işi yaparken verdikleri tepkinin, bu sayede İngilizce konuşmanın ve anlamanın yüksek olduğunu gözlemledi.

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