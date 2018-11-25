Yabancı öğrenciler Türkiye'de geleceğini inşa ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle internet üzerinden başvuru yapan öğrencilerden mülakatta başarılı olanlar, Türkiye'de eğitim görmeye hak kazanıyor.

TÜRKİYE'DE GELECEKLERİNİ KURUYORLAR

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta Kayseri'deki Uluslararası Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesinde hem dini eğitim hem de Türkçe, matematik ve coğrafya gibi dersler de gören öğrenciler, geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmak için gayret gösteriyor.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ DE ALMAK İSTİYORLAR

Afrika, Asya ve Avrupa'daki birçok ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrenciler, burada aldıkları eğitimin ardından yine Türkiye'de üniversite eğitimi alarak sadece kendi geleceklerini değil, ülkelerinin geleceğinin de inşasına katkıda bulunmak istiyor.

Okulun müdürü Sıddık Kaya, okullarındaki 220 yabancı uyruklu öğrenciye en iyi şekilde eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi.

100' YAKIN ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

"Öğrencilerin yurt dışından Türkiye'ye gelmesi Türkiye Diyanet Vakfına ait bir çalışma. Okulumuz 2006 yılından itibaren uluslararası imam hatip lisesi olarak eğitim öğretime devam ediyor. 2018 yılı itibarıyla bin 100 civarında uluslararası öğrenci okulumuzdan mezun oldu. Bu yıl yine 118 öğrenci mezun ettik. Tabii mezun olan öğrencilerimizin büyük bir kısmı üniversitede okuyor. Okumaya devam eden veya okulunu bitiren öğrencilerimiz de var. Mesela Taylandlı öğrencimiz bir üniversitede rektör yardımcısı, mezun olan Afrikalı öğrencilerimizin çoğu da sivil toplum örgütleri kurarak kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik faaliyetler yapıyor" dedi.

HAYATA FARKLI AÇIDAN BAKMAYI ÖĞRENDİ

Sierra Leone'den gelen İbrahim Osman Kamara da Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada hayata farklı bir açıdan bakmaya başladığını dile getirdi.



