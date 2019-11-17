Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

1 Yabancı plakalı otomobilin yakıt deposundan kaçak bal çıktı Trabzon'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin yakıt deposunda, 100 kilo bal ele geçirildi.

2 Avusturya'da YPG gösterisini çeken Türk'e saldırı Avusturya'nın İnnsbruck kentinde, terör örgütü YPG'ye destek mitingini görüntüleyen Türk vatandaşı, hiç bir sebep yokken bir gösterici tarafından saldırıya uğradı.

3 Virajı alamayan otomobil, boş araziye uçtu: 4 yaralı Ankara'da virajı alamayarak boş araziye uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

4 Johan Cruyff'un biyografisi mahkemelik oldu Hollanda'nın ve dünyanın en büyük futbolcularından Johan Cruyff'un, adını taşıyan vakıftan milyonlarca euro gelir elde ettiğini iddia eden biyografi kitabı dava edildi.

5 Mardin’de 5 yavru köpeği lağım çukuruna attılar Nusaybin ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki çuvala konularak lağım çukuruna atılan 5 köpek yavrusundan 4'ü, itfaiye tarafından kurtarıldı.

6 İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, protestolarda şiddet olayları ve düzen bozucu eylemler olması halinde, bu gösterilere müdahale edileceğini duyurdu.