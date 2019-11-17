Yabancı plakalı otomobilin yakıt deposundan kaçak bal çıktı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından, yabancı plakalı otomobil şüphe üzerine durduruldu.
100 KİLO KAÇAK BAL
Ekipler araçta arama yaptı. Yakıt deposunun içinde farklı bir bölüm olduğunu fark edildi. Otomobilde, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı tespit edilen ve yakıt deposunda oluşturulan özel bölmeye saklanan, gümrük kaçağı 100 kilo 650 gram bal ele geçirildi.
YAKIT DEPOSUNDAN BİDONLARA AKTARILDI
Ekipler, yakıt deposundan plastik bidonlara aktardıkları bala el koyarken, yabancı uyruklu sürücü hakkında gerekli işlemlerin başladığı belirtildi.