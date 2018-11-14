Yabancı turistlerin ilgisini çekmiyor: Cox's Bazar kumsalı

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bangladeş şüphesiz Asya'nın keşfedilmemiş taşlarından biri, ama ne yazık ki çoğunlukla siyasi istikrarsızlık ve doğal afetler nedeniyle gözde bir seyahat rotası olmakta zorlanıyor. Bu ülkeyi bütün olasılıkları ve tuhaflıkları ile kucaklamaya hazır ol. Dünyanın en uzun ikinci plajına(birincisi Brezilya'da) sahip Cox's Bazar tatil listenin en iyisi değil. Turistlere uzun bir plaj yetmiyor; buranın kendi kanunları var.

DÜNYANIN EN UZUN PLAJI AMA İŞLEVİ YOK

Ülkenin güneyinde tropik plajların kapladığı bir yaşam var. Bangladeş’in Bodrum’u Cox’s Bazar Hint Okyanusu’nun kıyısında, dünyanın en büyük ikinci kumsalına sahip. Tam 150 kilometre uzunluğunda. Ayrıca 9 ay yaz mevsimi yaşanıyor. Böyle anlatınca yıl boyu seyahat edilesi vizesiz bir tatil rotası gibi gözüktüğü kesin. Fakat yabancı turist burayı tercih etmiyor. Neden mi?





COX BAZAR'DA YÜZERKEN KADINLAR ELBİSE, ERKEKLER TİŞÖRT GİYİYOR

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde yerel kültüre saygı göstermek için bir takım kurallara uyman gerekiyor. Bangladeş'teki kadınlar tunik, gevşek pantolonlar veya başınının üstünden örtülen bir eşarpla geziyorlar. Genel olarak, tüm bacakların ve kolların dirseklere kadar kapalı olmalı. Okyanusa girmek isteyen kadınlar elbise; erkekler de tişört ve dizaltı şort giymek zorunda. Saçları örtmek isteğe bağlı. Anlayacağın, alışık olduğun plaj özgürlüklerinden farklı reaksiyonlara hazırlıklı ol.

TURİSTİN İLGİ ALANI DEĞİL

Bu bölgede alkol de yasak. Dünyanın en uzun ikinci kumsalına sahip Cox's Bazar, deniz, kum, güneş üçlüsünü gözü arayan, bronzlaşma hayalleriyle sahile uzanmak isteyen turistin ilgi alanında değil. Cox's Bazar plajlarını, sıcak havalarda bunalıp serinlemek isteyen yerli halk işgal ediyor.















