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Yabancı uyruklu kadın kazada öldü, uçurumdan itfaiye çıkardı

Muğla'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

İHA | 27.11.2019 - 08:43..
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi'nde Kayhan A, yönetimindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil toprak yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çam ağacına çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü.

Yabancı uyruklu kadın kazada öldü, uçurumdan itfaiye çıkardı

GÜRCİSTAN UYRUKLU KADIN ÖLDÜ

Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayalıklarda otomobilden düştüğü değerlendirilen Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin (37) cesedini buldu.

Yabancı uyruklu kadın kazada öldü, uçurumdan itfaiye çıkardı

20 METRE YUKARI TAŞINDI

Modzmanashvili'nin cesedi yaklaşık 20 metre yukarıya, itfaiye ekiplerince taşınarak ambulans ile otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Kayhan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadın kazada öldü, uçurumdan itfaiye çıkardı

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