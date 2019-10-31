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Yabancı uyruklu kadının telefonunu çaldı, serbest kaldı

Beyoğlu’nda yabancı bir turist kadının 10 bin TL değerinde cep telefonunu çalan 9 suçtan kaydı bulunan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

İHA | 31.10.2019 - 11:44..
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İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadın turistin 10 bin TL değerindeki cep telefonun çalınması olayı ile ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler; kapkaç olayını gerçekleştiren Ç. E. isimli yaşı küçük şahsı, İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi üzerinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu kadına kapkaç İZLE

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Şahsın emniyette yapılan sorgusunda 1 kapkaç,1 gasp, 1 ikametten hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı, 2 uyuşturucu madde kullanma, 1 uyuşturucu madde ticareti, 16136 SKM olmak üzere toplam 9 suç kaydının olduğu, ayrıca bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan kaydı tespit edildi.

SERBEST KALDI

Kayıp olarak aranan ve emniyette işlemleri biten şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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