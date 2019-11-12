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Yabancı uyruklu şahıs para vermeyen turiste saldırdı

Para istediği turistten istediğini alamayan saldırgan, yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı.

İHA | 12.11.2019 - 12:07..
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Beyoğlu’nda kadın bir turist, Dolapdere Yahya Köprüsü Sokak’ta bulunan büroya vize işlemlerini halletmek için ailesiyle birlikte geldi.

Vize başvuru merkezinin önünde bekleyen kadından yabancı uyruklu bir erkek, para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan, turist kadına dehşeti yaşattı.

İNŞAAT DEMİRİNİ 5 KERE SAPLADI

Saldırgan, yanında getirdiği inşaat demiriyle kadın turisti kovalamaya başladı. Saldırgan elindeki demiri kadına 4-5 kere saplarken, çığlıklar atan turistin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yabancı uyruklu şahıs para vermeyen turiste saldırdı

VATANDAŞLAR SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Vatandaşlar saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken, arbede yaşandı. Olay yerine gelen vatandaşlar kadın turist için ambulans çağırırken, arbede sırasında saldırgan da yaralandı. Bu sırada olay yerine gelen ve kızının ambulansta olduğunu öğrenen kadın turistin annesi, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kendisine para vermeyen kadın turiste demir sapladı VİDEO

SALDIRGAN VE YARALI TURİST HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken, saldırgan ve yaralı turist hastaneye kaldırıldı.

"BÖYLE BİR VAHŞET YOK"

Kadın turistin yaşadığı saldırıyı anlatan bir vatandaş, “Vize için gelen hanımefendiye saldırdı, biz de gerekeni yaptık. Yukarıdan aşağıya kadar kocaman yerde kovaladı ve paslı demirle kıza vurdu. Uzun süre kovaladı, burada dayak yedi, polisi aradık, arkadaşlar geldi. Böyle bir vahşet yok.” diye konuştu.

Yabancı uyruklu şahıs para vermeyen turiste saldırdı

Yabancı uyruklu şahıs para vermeyen turiste saldırdı

Yabancı uyruklu şahıs para vermeyen turiste saldırdı

Yabancı uyruklu şahıs para vermeyen turiste saldırdı

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