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Adıyaman'da yabancı uyruklu şahsın arabasında 35 adet hap çıktı

Yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi.

İHA | 13.09.2019 - 16:07..
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde A.İ., isimli yabancı uyruklu şahsın kullandığı otomobil durduruldu.

35 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Araç içerisinde yapılan aramalar kapsamında 35 adet narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi. Haplara el konulurken yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da yabancı uyruklu şahsın arabasında 35 adet hap çıktı

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