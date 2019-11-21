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Yabancı uyruklu tacizciyi mahalleli öldüresiye dövdü

Beyoğlu'nda küçük çocukları taciz ettiği söylenen yabancı uyruklu şüpheliyi, mahalleli linç etmek istedi. Sopalarla öldüresiye dövülen kişi, polise teslim edildi.

DHA | 21.11.2019 - 10:59..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı semtinde yabancı uyruklu bir kişi, sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu.

KAPININ CAMINI KIRIP, İÇERİYE GİRDİLER

Olayın duyulmasıyla akşam saatlerinde toplanan mahalleli, çocukları taciz ettiği belirtilen kişinin oturduğu binanın önüne geldi. Binanın dış kapı camını taşla kıran mahalleli; daha sonra içeri girerek, tacizle suçladıkları yabancı uyruklu kişiyi darbederek dışarı çıkardı.

Yabancı uyruklu tacizciyi mahalleli öldüresiye dövdü

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Dışarıdaki öfkeli kalabalık adama tekme, tokat ve sopalarla vurdu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, olayı sonlandırdı. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla, hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda taciz şüphelisini mahalleli linç etmek istedi İZLE

İÇİP İÇİP ÇOCUKLARI TACİZ EDİYOR

Bir mahalle sakini, "İçip içip buradaki çoluk çocuğu taciz ediyor. Çocuğu taciz ederken, halk tarafından yakalandı. Dövdüler, linç etmek istediler, polis aldı götürdü. Herkes Tarlabaşı'nı kötü biliyor. Ben 1989'dan beri buradayım. Burada böyle bir kötülük görmedim. Herkesin çoluk çocuğu var. Bu kişi, iki çocuğa saldırıyor, bir çocukta darbe var. Çocuğu tutup, içeriye çekmek istiyor. Halk buna izin vermiyor. Yakalayıp vuruyor. Taciz olayı sabah olmuş." diye konuştu.

Yabancı uyruklu tacizciyi mahalleli öldüresiye dövdü

Yabancı uyruklu tacizciyi mahalleli öldüresiye dövdü

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