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Yabancılar markalı konut projelerini tercih ediyor

Markalı konutların yüzde 7'sini yabancılar satın aldı.

DHA | 16.07.2019 - 16:44..
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Yabancılar markalı konut projelerini tercih ediyor

Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut yatırımcılarının tercihi de araştırıldı.

YÜZDE 7'Sİ YABANCILARA YAPILDI

Bu araştırmaua göre; satışların yüzde 63’ünün bitmiş, yüzde 37’sinin bitmemiş konut projelerinden yapıldığı haziran ayında, markalı konut projeleri satışlarının yüzde 7’si yabancılara yapıldı. Yabancılar ise genellikle 1+1 konutları tercih etti.

SENET KULLANIMI GERİLEDİ

Endeks sonuçlarına göre banka kredisi kullanım oranı geçen ay ile aynı kalırken, senet kullanımı 5.0 puan geriledi.

Haziran ayında fiyat artışı, geçen aya göre 0,54, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,48 oldu.

Yabancılar markalı konut projelerini tercih ediyor

PEŞİNATLI ALIM YÜZDE 50

Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemlerine bakıldığında peşinatlı alım yüzde 50, senet kullanımı yüzde 36, banka kredisi kullanımı ise yüzde 14 oldu.

Mayıs ayına göre haziran ayında peşinatlı alımda yüzde 10'luk bir artış, senet kullanımında yüzde 10'luk bir düşüş meydana geldi.

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