Yabancılar Türkiye'den konut alıyor

Geçen yılın ocak-mart döneminde 5 bin 298 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 81,5'lik artışa işaret etti. Bu yılın mart ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artış göstererek bin 827'den 3 bin 129'a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek ve mart ayı rakamları görüldü.

İSTANBUL YİNE İLK SIRADA

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sıradaki yerini koruyor. Geçen yıl mart ayında İstanbul'dan 556 konut satın alan yabancılar, bu yılın mart ayında bin 520 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, martta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 173,4 artış gösterdi.

Antalya, satılan 626 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 173 konutla Ankara, 121 konutla Bursa, 110 konutla Yalova ve 104 konutla Sakarya izledi. Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il İstanbul oldu. İstanbul'un yüzde 158,2 artışla Ankara ve yüzde 55,2 yükselişle Sakarya takip etti.

TRABZON'DA DÜŞÜŞ

Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon'da geçen yılın mart ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 63,4'lük düşüş yaşanması dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreği incelendiğinde İstanbul'da 4 bin 321, Antalya'da bin 899, Ankara'da 561, Bursa'da 490, Yalova'da 410, Sakarya'da 319, Mersin'de 210, Samsun'da 196, Trabzon'da 155 ve İzmir'de 134 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.

IRAKLILAR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yılın mart ayında 348 konut satın alan Iraklılar, bu yılın mart ayında 548 konutun sahibi oldu. Iraklıları, 334 konutla İranlılar, 189 konutla Suudiler, 156 konutla Ruslar ve 150 konutla Afganlar takip etti.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 500 ile İsrail olurken, bu ülkeyi yüzde 457 ile Filistin ve yüzde 446 ile Cezayir izledi. Bu yılın ocak-mart döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara bin 781, İranlılara 946, Ruslara 587, Afganlara 507 ve Suudilere 440 adet konut satışı gerçekleştirildi.