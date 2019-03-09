taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Yabancılar Türkiye'yi sevdi

Yabancılar, konut alımı için artık Türkiye'yi tercih ediyor.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 18:02..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş
Yabancılar Türkiye'yi sevdi

Yabancılar, Türkiye'den konut almak için adeta birbiryle yarışıyor. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78’lik büyümeyle 39 bin 663 adet seviyesine çıktı.

Yabancılar Türkiye'yi sevdi

YABANCILARIN İLK TERCİHİ İSTANBUL

Türkiye'den ev almak isteyen yabancı yatırımcıların, ilk sırasında İstanbul yer alıyor. İstanbul'un ardından Antalya, tercih ediliyor.

Yabancılar Türkiye'yi sevdi

ORTALAMA 150 BİN DOLAR

Bir yabancı yatırımcı, Türkiye’den aldığı bir eve ortalama olarak 150 bin dolar ödüyor. TL bazında değişim aralığı 500 bin lira - 3 milyon lira. Vatandaşlık limitinin 250 bin dolar olarak açıklanmasını takiben ortalama 180 bin dolar seviyelerinde olan yabancıya satışlar, 250 bin dolar bandına oturmaya başladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı

Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı

760
Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

196
Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

261
Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

417
Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

78
HDP'li vekiller polise saldırdı

HDP'li vekiller polise saldırdı

209
10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir