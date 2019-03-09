Yabancılar Türkiye'yi sevdi

Yabancılar, Türkiye'den konut almak için adeta birbiryle yarışıyor. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78’lik büyümeyle 39 bin 663 adet seviyesine çıktı.

YABANCILARIN İLK TERCİHİ İSTANBUL

Türkiye'den ev almak isteyen yabancı yatırımcıların, ilk sırasında İstanbul yer alıyor. İstanbul'un ardından Antalya, tercih ediliyor.

ORTALAMA 150 BİN DOLAR

Bir yabancı yatırımcı, Türkiye’den aldığı bir eve ortalama olarak 150 bin dolar ödüyor. TL bazında değişim aralığı 500 bin lira - 3 milyon lira. Vatandaşlık limitinin 250 bin dolar olarak açıklanmasını takiben ortalama 180 bin dolar seviyelerinde olan yabancıya satışlar, 250 bin dolar bandına oturmaya başladı.