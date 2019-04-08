Yabancılara gayrimenkul satışında yeni dönem

Türkiye'den ev almak isteyen ve ev alan yabancıların sayısı, her geçen gün artıyor. Yapılan incelemeler sonucunda bazı evlerin, kayıt dışı satışının gerçekleştirildiği tespit edildi.

KAYIT DIŞI SATIŞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yapılan kayıt dışı satışın önüne geçmek isteyen hükümet, yeni bir tasarı sunmaya hazırlanıyor. Tasarı ile birlikte kayıt dışı satış önlenecek.

RAPORU OLMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK

Türkiye'den konut almak isteyen yabancılara satış yapabilmek için taşınmaz değerleme raporu aranacak. BU belgesi olmayanlar ise satış işlemini gerçekleştiremeyecek.