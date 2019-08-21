Yabancılara konut satışı arttı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) konut satış istatistiklerini açıkladı. Bu istatistiklerine göre, konut satışları artış gösterdi.

7 AYDA 24 BİNİ GEÇTİ

Yabancılara konut satışı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak 24 bini geçti. Yabancıya konut satışı tüm hızıyla sürerken, ocak-temmuz döneminde 24 bin 144 adede ulaştı.

TARİHİN EN İYİ RAKAMLARI

Geçen yılın aynı döneminde yabancıya 14 bin 674 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 64,5 oldu.

Bu yılın temmuz ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 artışla 2 bin 858'den 4 bin 192'ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi temmuz ayı rakamları görüldü.

İSTANBUL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırasını koruyor. Geçen yıl temmuz ayında İstanbul'dan 956 konut satın alan yabancılar, bu yılın aynı döneminde bin 903 konutun sahibi oldu. Yabancıların İstanbul'dan konut alımı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,1 artış gösterdi. Antalya, satılan 764 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu.

Antalya'yı, 249 konutla Ankara, 217 konutla Bursa, 177 konutla Yalova, 111 konutla Sakarya ve 109 konutla Trabzon takip etti. Yılın ocak-temmuz döneminde İstanbul'da 10 bin 806, Antalya'da 4 bin 857, Ankara'da bin 360, Bursa'da bin 217, Yalova'da 988, Sakarya'da 703, Trabzon'da 534, Mersin'de 479, Muğla'da 468 ve Aydın'da Samsun'da 448 adet konut yabancılara satıldı.

IRAKLILAR İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, ilk sıradaki yerini korudu. Geçen yılın temmuz ayında 584 konut satın alan Iraklılar, bu yılın aynı ayında 734 konutun sahibi oldu. Iraklıları, 464 konutla İranlılar, 219 konutla Kuveytliler, 218 konutla Suudi Arabistanlılar, 215 konutla Ruslar ve 163 konutla Afganistanlılar takip etti.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 4 bin 71, İranlılara 2 bin 666, Ruslara bin 479, Suudi Arabistanlılara bin 312 ve Afganistanlılara bin 150 adet konut satışı gerçekleştirildi.