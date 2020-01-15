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Yabancılara konut satışında 2019'da rekor kırıldı

Yabancılara konut satışı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 oranında artarak, 45 bin 483'e ulaştı. Yabancı müşteride ilk sırada Iraklılar var.

DHA | 15.01.2020 - 16:17..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde konut satışlarında bir önceki yıla göre satışlar azalırken, yabancılara yapılan satışlarda artış gözlendi.

KONUT SATIŞLARI 1,9 AZALDI

Türkiye genelinde 2019'daki konut satışı, bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu.

Türkiye genelinde konut satışı 332 bin 508'i ipotekli, 1 milyon 16 bin 221'i diğer satış türünde gerçekleşti.

Yabancıya konut satışında 2019 rekoru -1

İSTANBUL İLK SIRAYI ALDI

Konut satışında 2019 yılında, İstanbul 237 bin 675 konut ve yüzde 17,6 payla ilk sırayı aldı. İstanbul'u; 132 bin 486 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 79 bin 221 konut satışı ve 5,9 payla İzmir izledi. En az satış ise 185 konutla Ardahan'da oldu.

YABANCILARA SATIŞTA YÜZDE 14,7'LİK ARTIŞ

Yabancılara konut satışının da 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 oranında arttı. Yabancılara konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi.

TÜM YILLARIN REKORU

Türkiye'de 2019'da yabancılara satılan konut sayısı, 45 bin 483'e yükseldi ve tüm zamanların rekorunun kırıldı. Yabancıların en çok tercihi ettiği il 20 bin 857 konutla İstanbul oldu.

İLK SIRADA IRAKLILAR VAR

2019'da Antalya'da yabancılara 8 bin 951 konut satıldı. Hem İstanbul hem Antalya hem de Türkiye geneli toplam satışları, tarihin en yüksek sayısına ulaştı ve rekor kırıldı. Türkiye'den konut satın alan ülkelere göre ilk sırada Irak var. İkinci sırada İranlılar, üçüncü ise Ruslar en çok konut alımı yaptı.

AVRUPALI VE RUSLAR SAHİLLERİ SEVİYOR

Irak ve İran gibi Orta Doğu ülke vatandaşları daha çok Bursa, Yalova, İstanbul ve Ankara'yı tercih ederken Rus, Alman ve İngilizlerin Antalya ve Muğla gibi sahil kentlerini tercih ediyor.



Yabancıya konut satışında 2019 rekoru -2

Yabancıya konut satışında 2019 rekoru -3

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