Yabancılara konut satışında rekor

Yılın ilk dört ayındaki güçlü seyrini mayısta da sürdüren yabancılara konut satışı, ilk beş ayda 17 bin 263 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 9 bin 756 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 77'lik artışa işaret etti.

YABANCILARA SATIŞ REKORU KIRILDI

Bu yılın mayıs ayında yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artış göstererek 2 bin 415'ten 3 bin 925'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında, tarihin en iyi mayıs rakamları görüldü.

Verilere göre İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın mayıs ayında İstanbul'dan 854 konut satın alan yabancılar, yeni yılın mayıs ayında 1.734 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, mayısta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 103 artış kaydetti.

ANTALYA YABANCILARIN GÖZDESİ OLDU

Antalya, satılan 850 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 216 konutla Ankara, 187 konutla Bursa, 136 konutla Yalova ve 109 konutla Muğla takip etti. Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 125 ile Ankara oldu.

Ankara'yı yüzde 121,6 artışla İzmir ve yüzde 103 artışla İstanbul izledi. Yılın ocak-mayıs dönemi incelendiğinde İstanbul'da 7 bin 894, Antalya'da 3 bin 425, Ankara'da 977, Bursa'da 878, Yalova'da 688 ve Sakarya'da 520 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.

BEŞ AYDA IRAKLILARA KONUT SATIŞI 3 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar liderliğini sürdürdü. Geçen yılın mayıs ayında 407 konut satın alan Iraklılar, bu yılın mayıs ayında 594 konutun sahibi oldu. Iraklıları, 509 konutla İranlılar, 285 konutla Ruslar, 183 konutla Afganlar, 157 Suudiler, 155 konutla Almanlar takip etti.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 493 ile Libya olurken, bu ülkeyi yüzde 198 ile Yemen, yüzde 162 ile ABD ve yüzde 161 ile Mısır izledi. Bu yılın ocak-mayıs döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara 2 bin 908, İranlılara 1.787, Ruslara 1.074, Suudilere 992, Afganlara 879 ve Kuveytlilere 757 adet konut satışı gerçekleştirildi.