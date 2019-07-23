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Yabancıya konut satışında rekor gelir

Türkiye genelinde konut satışından, özellikle de yabancılardan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi.

AA | 23.07.2019 - 15:02..
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Yabancıya konut satışında rekor gelir

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) konut satış rakamlarını inceledi. 2019 yılının ilk 6 aylık bölümünde yabancılara konut satışı tarihi rekor kırarak 20 bine yaklaştı.

ARTIŞ YÜZDE 30,5 OLDU

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 11 bin 816 olan yabancıya konut satış adedi, 2019'un aynı döneminde yüzde 68,9 artarak 19 bin 952 adede ulaştı. Haziran ayında artış ise yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk ayrısında yabancıya satışta İstanbul 8 bin 903 konutla başı çekerken, Antalya 4 bin 93 konutla ikinci, Ankara bin 111 konutla üçüncü oldu.

Yabancıya konut satışında rekor gelir

YABANCILAR KONUT BAŞINA 150 BİN DOLAR ÖDEDİ

Ocak-haziran döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde birincilik koltuğunu 3 bin 337 adetle Iraklılar aldı. Iraklıları 2 bin 202 konutla İranlılar, bin 264 konutla Ruslar, bin 94 konutla Suudiler ve 987 konutla Afganlar takip etti.

TCMB ve TÜİK verilerine göre yabancılar 2019'un ilk yarısında konut başına ortalama 150 bin dolar ödedi. İlk yarıda konut satışının 19 bin 952 olduğu düşünüldüğünde, yabancıya satıştan yılın ilk yarısında elde edilen gelir 3 milyar dolara yaklaştı.

Son dönemde ekonomi yönetimi tarafından hayata geçirilen düzenlemelerin de etkisiyle, yabancıya satışta yeni rekorun kırılması ve 50 bin bandına ulaşılması bekleniyor.

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