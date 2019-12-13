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Yabani hayvan tarafından yüzü parçalandı

Bir kurt ya da köpek olduğu tahmin edilen hayvan tarafından yüzü parçalanan 86 yaşındaki kadın 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İHA | 13.12.2019 - 10:31..
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Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde, 86 yaşındaki alzheimer hastası Emine Yıldız, evinin biraz uzağında dolaşırken vahşi bir kurt ya da köpek olduğu tahmin edilen bir hayvanın saldırısına uğradı.

SURATI PARÇALANMIŞ BİR HALDE BULUNDU

Saldırı sonrası yüzü parçalanan Yıldız, bölgedeki avcılar tarafından bulundu. Olayı gören avcılar mahallelilere haber ulaştırmak için av tüfeği ile havaya ateş etti. Olay yerine gelen mahalleliler yüzü tanınmayacak kadar parçalanmış olan Yıldız için 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Yabani hayvan tarafından yüzü parçalandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Salihli Devlet Hastanesie oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaklaşık 8 gündür Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Yıldız için memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek.

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