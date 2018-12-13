taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.36515
Euro
6.11585
Altın
1242.13
Borsa
90836.58
Gram Altın
213.698

Zonguldak'ta yağan yağmurlar heyelana neden oldu

Heyelanın tekrarlanma riski nedeniyle, 11 aile evinden tahliye edildi.

DHA | 13.12.2018 - 14:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kentte, iki  gündür aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle, Çaydamar Mahallesi İnci Sokak'ta sabaha karşı heyelan meydana geldi.

Araç yolu bulunmayan ve merdivenle ulaşılabilen sokakta, kayan toprak nedeniyle çevredeki evlerde hasar oluştu.

11 EVİN BOŞALTILMASINA KARAR VERİLDİ

Zonguldak Valiliği, belediye ve AFAD yetkilileri sokakta incelemelerde bulundu.

Heyelan nedeniyle riskli durumda bulunan 11 evin boşaltılması kararı verildi. Ev sahipleri de evlerindeki eşyaları, yakınlarının evlerine taşıdı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, heyelan nedeniyle riskli durumda olan 11 ev için boşaltma kararı verildiğini söyleyerek,

"Yağan aşırı yağmur sonucunda Çaydamar Mahallesi'nde bulunan 11 konutun meydana gelen heyelandan ötürü acilen boşaltılma çalışmaları yapılmaktadır. Boşaltılan konutlarda oturan vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacaktır." dedi.

Zonguldak'ta yağan yağmurlar heyelana neden oldu

MAĞDUR AİLELERE KİRA YARDIMI YAPILACAK

Zonguldak Valiliği de heyelanla ilgili yazılı basın açıklaması yaparak, mağdur ailelere kira yardımı yapılacağını bildirdi.

Çaydamar Mahallesi Muhtarı Engin Zaman ise dün akşam yağan yağmur ve kar nedeniyle heyelanın meydana geldiğini, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, ailelerin evlerini boşaltmaya başladığını söyledi.

Zonguldak'ta yağan yağmurlar heyelana neden oldu

Zonguldak'ta yağan yağmurlar heyelana neden oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

314
Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

145
6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

13
Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

123
Oktay Kaynarca konferansa katıldı

Oktay Kaynarca konferansa katıldı

24
Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

54
CHP'nin İP'e vereceği 8 il belirlendi

CHP'nin İP'e vereceği 8 il belirlendi

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir