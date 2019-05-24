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Yağışlar kayısı üreticilerinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'ın Baskil ilçesinde yağışlarla birlikte kayısı ağaçlarında görülen yüksek verim, üreticinin yüzünü güldürdü.

AA | 24.05.2019 - 04:09..
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Rakımı, iklimi, güneşlenme süresi ve toprak özelliklerinden dolayı kaliteli kayısıların yetiştiği Elazığ'ın Baskil ilçesinde, çiçeklenme döneminin ardından çağla sezonu başladı.

Yağışlar kayısı üreticilerinin yüzünü güldürdü

BASKİL'DE VERİM ARTTI

İlçede kayısı üretiminin yüzde 70'nin gerçekleştiği Karakaya Baraj Gölü kıyısında, tadıyla ağızları şenlendiren çağlalar yeşil rengiyle de bahçeleri süslüyor.

Yağışlar kayısı üreticilerinin yüzünü güldürdü

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, kentin en önemli tarımsal değerlerinden kayısıda üretimin yüzde 90'ının Baskil ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.

Yağışlar kayısı üreticilerinin yüzünü güldürdü

60 BİNTON TAZE KAYISI

İlçede 100 bin dekar alanda 1 milyon ağaçtan yıllık ortalama 60 bin ton taze kayısı üretimi gerçekleştiğini anlatan Karahan, kayısı çağlasının çıkmasının ardından yapılan incelemelerde bu yılki bol yağışların ağaçlarındaki verimi artırdığını belirtti.

Yağışlar kayısı üreticilerinin yüzünü güldürdü

Karahan, "Özellikle Baskil ilçemizin toprak yapısı, coğrafyası ve iklimiyle birlikte elde ettiğimiz kayısının aroması, tadı, lezzeti ve kıvamıyla diğer kayısılardan çok daha üstün özelliklere sahip olduğu tüketiciler tarafından sıklıkla ifade ediliyor. Ortalama 60 bin ton civarında olan kayısı rekoltemizde, bu yılın yağış miktarının çok fazla olmasıyla beraber ciddi manada artış bir bekliyoruz" dedi.

Yağışlar kayısı üreticilerinin yüzünü güldürdü

GELİR BEKLENTİSİ YÜKSEK

Son birkaç yıldır yaşanan kuraklığın ardından bol yağışlarla gelen bereketin bazı hastalıklarla yapılan mücadeledeki külfeti gölgede bıraktığını vurgulayan Karahan, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda özellikle kayısı yetiştiriciliğinde don ve benzeri olaylardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Kayısı üreticisinin bu yılın verimine istinaden yüzünün güldüğü, mutlu olduğu ve ciddi manada bir gelir beklentisi içerisinde olduğunu köy ziyaretlerimizde görüyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bu aynı şekilde devam eder ve üreticimizin yüzü her yıl gülmeye devam eder."

VERİM GAYET GÜZEL

Karakaya Baraj Gölü kıyısında bulunan Suyatığı köyünde kayısı yetiştiricisi İrfan Şimşek de çağla dönemine girilmesinin ardından iş yüklerinin bir hayli arttığını anlatarak, temmuz ayıyla birlikte kayısı hasadının başlayacağını söyledi. Kayısı üreticisi için çağla döneminin çok önemli olduğunu, bu yılki hasılatlarını aşağı yukarı tahmin edebildiklerinden bahseden Şimşek; "Bu yılki verim gayet güzel, idare edecek şekilde. İnşallah hasat dönemini de kazasız belasız geçiririz" diye konuştu.

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