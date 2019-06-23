taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Yağışlar raftingcileirn yüzünü güldürdü

Düzce'de günlerdir devam eden yağışlarla Melen Çayı'nın debisinin yükselmesi raftingcilerin yüzünü güldürdü.

AA | 23.06.2019 - 05:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Düzce'de bir haftadır yaşanan yağışlar, adrenalin sporu tutkunlarını mutlu etti. Melen Çayı'nın debisini artıran yoğun yağışlar, raftingcilerin yüzünü güldürdü.

MELEN ÇAYI'NA AKIN

Yağışların ardından güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü çevresindeki rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.

Yağışlar raftingcileirn yüzünü güldürdü

Raftingciler, 13 kilometrelik parkurda özel elbiselerle rafting yaptı. Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların hem rafting tesisi sahiplerini hem de raftingseverleri sevindirdiğini söyledi.

Yağışlar raftingcileri sevindirdi VİDEO

Yağışların sezonu güçlendirdiğini aktaran Tepe, şunları ifade etti: "Yağmurlar raftingcileri sevindirdi. Rafting tesisleri, heyecan, adrenalin ve doğaseverler yağışları çok seviyor çünkü yağmur ve kar yağdıktan sonra suyun debisi yüksek oluyor. Heyecan ve adrenalinin seviyesi de yukarılara çıkıyor. Bu yağışları takip eden rafting severler de yağmur yağışlarını fırsat bilerek Melen Çayı'na geliyor." Melen Çayı'ndaki debinin raftingdeki adrenalini yükseklere çıkardığını anlatan Tepe, "Biz Melen Çayı'ndayız. Heyecan, adrenalin ve maceraseverleri Melen Çayı'na bekliyoruz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

88
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

92
Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

72
Japonya'da hızlı tren hatlarının kesilme sebebi belirlendi

Japonya'da hızlı tren hatlarının kesilme sebebi belirlendi

7
Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması

Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması

12
Yüzyılın Anlaşması'nda ekonomik paket açıklandı

Yüzyılın Anlaşması'nda ekonomik paket açıklandı

6
Samsun Kaplancık Kanyonu'na ziyateçilerini bekliyor

Samsun Kaplancık Kanyonu'na ziyateçilerini bekliyor

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir