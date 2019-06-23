Yağışlar raftingcileirn yüzünü güldürdü

Düzce'de bir haftadır yaşanan yağışlar, adrenalin sporu tutkunlarını mutlu etti. Melen Çayı'nın debisini artıran yoğun yağışlar, raftingcilerin yüzünü güldürdü.

MELEN ÇAYI'NA AKIN

Yağışların ardından güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü çevresindeki rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.

Raftingciler, 13 kilometrelik parkurda özel elbiselerle rafting yaptı. Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların hem rafting tesisi sahiplerini hem de raftingseverleri sevindirdiğini söyledi.

Yağışlar raftingcileri sevindirdi VİDEO

Yağışların sezonu güçlendirdiğini aktaran Tepe, şunları ifade etti: "Yağmurlar raftingcileri sevindirdi. Rafting tesisleri, heyecan, adrenalin ve doğaseverler yağışları çok seviyor çünkü yağmur ve kar yağdıktan sonra suyun debisi yüksek oluyor. Heyecan ve adrenalinin seviyesi de yukarılara çıkıyor. Bu yağışları takip eden rafting severler de yağmur yağışlarını fırsat bilerek Melen Çayı'na geliyor." Melen Çayı'ndaki debinin raftingdeki adrenalini yükseklere çıkardığını anlatan Tepe, "Biz Melen Çayı'ndayız. Heyecan, adrenalin ve maceraseverleri Melen Çayı'na bekliyoruz." dedi.