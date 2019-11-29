Yağmur nedeniyle lüks otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkii Ankara istikametinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 41 DT 036 plakalı lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SU KANALINA ÇARPIP TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki su kanalına çarparak takla atmaya başladı. Taklalar atarak sürüklenen lüks otomobil, bariyerlere çarpıp ters döndü.

İÇİNDEKİ YOLCU ARAÇTAN FIRLADI

Otomobilde bulunan kadın yolcu, araçtan fırlayıp yola savruldu. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ise yoldan geçenlerin yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Ağır yaralanan iki kişi 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi ise devam ediyor.