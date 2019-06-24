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Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

Sabri Sarıoğlu'nun futbol hayatı ile ilgili yapılan espirilere eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan cevap geldi. Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı." dedi.

Detay Haber | 24.06.2019 - 12:50..
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'na, eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı.

"SABRİ UMURSAMADI"

Eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında konuşan Yağmur Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı. Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi. Sabri yüce gönüllüdür, kimseye dava açmadı, 'Herkesin canı sağolsun' deyip geçti." dedi.

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

BOŞANMIYORLAR

Yağmur Sarıoğlu, eşiyle boşanma dedikodularını da yalanladı.

Sarıoğlu, "Sosyal medya hesabımı kapatınca 'Boşanıyorlar' diye haberler çıktı. Bu yüzden hesabı açmak zorunda kaldım. Biz boşanmadık, birbirimizi seviyoruz." diye konuştu.

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

SOSYAL MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDU

Yağmur Sarıoğlu'nun da bahsettiği o espriler günlerce sosyal medyada dönüp durdu. İşte bazı Sabri Sarıoğlu capsleri:

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

Yağmur Sarıoğlu, eşini savundu

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