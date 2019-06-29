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Yağmur Sarıoğlu: Sabri 7 bin liralık arabaya biniyordu

Instagram'da bir takipçisine cevap veren Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, "Milyon dolar yerine 7 bin liralık arabaya biniyor, boş mukaveleye oynuyordu." dedi.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 16:41..
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Instagram'ı kapattığı için boşanacağı iddia edilen, bunun üzerine tekrar sosyal medyaya dönen Yağmur Sarıoğlu, eşi Sabri Sarıoğlu ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni almasına rağmen, yapılan bir yorum Yağmur Sarıoğlu'nu sinirlendirdi.

Yağmur Sarıoğlu: Sabri 7 bin liralık arabaya biniyordu

"7 BİN LİRALIK ARABAYA BİNİYORDU"

Paylaşımın altına bir kullanıcı, "Acaba bu adama parası olmadan da bakar mısın? Kandırmayalım kendimizi." yorumunu yaptı. Bunun üzerine Yağmur Sarıoğlu, "Üf bir bitmediniz. Biz birlikte olmaya başladığımızda eşim 18 yaşındaydı ve milyon dolar yerine 7 bin liralık arabaya biniyor, boş mukaveleye oynuyordu." diye cevap verdi.

Yağmur Sarıoğlu: Sabri 7 bin liralık arabaya biniyordu

"KİRLİ DÜŞÜNCELERİNİZİ KENDİ HAYATINIZA SAKLAYIN"

Yağmur Sarıoğlu, bununla da yetinmeyip cevabına şöyle devam etti:

"Çok şükür ikimiz de alın terimizle çok çalışarak geldik bir yerlere. Kirli düşüncelerinizi kendi hayatınıza saklayın, bize bulaşmayınız rica edeceğim."

"YENGE REİSİ BIRAKMA"

Özel bir hava yolu şirketinde pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, "Yenge reisi bırakırsan sana olan sevgimiz saygımız helal değildir. Onun gibi karakterli yüreği temiz bi adam bulamazsın." yorumuna da sessiz kalmadı.

Yağmur Sarıoğlu: Sabri 7 bin liralık arabaya biniyordu

"MAGAZİNCİLERİ DİKKATE ALMAYIN"

Sarıoğlu, "Magazin basınının reyting uğruna ürettiği fantezilere ne kadar takılıyorsunuz. 17 yıldır birlikteyiz biz bakmayın siz onlara. Biz hiç dikkate almıyor, kendi işimize bakıyoruz." şeklinde konuştu.

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