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Yağmurla karışan çamur denizi kahverengine boyadı

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan fırtına gün içinde de etkili olurken yağmurla karışan çamur Silivri'de Marmara Denizi'ni kahverengiye döndürdü.

İHA | 25.12.2018 - 19:30..
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İstanbul, dün gece ve bugün, tam anlamıyla beklenen fırtınanın etkisi altında kaldı. Soğuk hava ve şiddetli yağış kentte etkili oldu.

Silivri'de sağanak yağışın ardından Marmara Denizi kahverengiye büründü. Etkili yağışların ardından uzun süredir ıslah olmayı bekleyen Boğluca deresinden denize karışan çamur sahil kısımlarında etkili oldu.

Yağmurla karışan çamur denizi kahverengine boyadı VİDEO


"ÇAMUR MARMARA DENİZİ'NE AKIYOR"

Bu bölgede balıkçılık yapan vatandaşlar bugün denize çıkmadılar. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Serhat Ateş, ilçeye yoğun miktarda yağışın düştüğünü söyleyerek, ”Dün geceden beri şiddetli şekilde yağmur yağıyor bunun yanında Boğluca deresi uzun süredir ıslah olmadığı için yağmurla karışan çamur Marmara Denizine akıyor. Bu görüntülerle hemen hemen her kış karşılaşıyoruz” dedi.

Yağmurla karışan çamur denizi kahverengine boyadı


"İÇİM ÜRPERDİ"

21 senedir Silivri’de yaşan Fatma Şahin Marmara Denizi’nin bu görüntüsü karşısında üzüntüsünü belirterek, ”Çamurdan kurtulursak Silivri’de yaşamak çok güzel. Yıllardır bu pis suları, çamuru çekiyoruz. Yaz aylarında denize girmek için başka yerleri tercih ediyoruz. Sabah uyandığımda bu görüntüyü gördüğümde içim ürperdi. Bir an önce bu konuya çare bulmalıyız” diye konuştu.

Yağmurla karışan çamur denizi kahverengine boyadı

Yağmurla karışan çamur denizi kahverengine boyadı


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