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Yahudi akademisyenlerden Fransa'ya: Siyonizm kötüdür

Fransa, İsrail ve birçok ülkedeki üniversitelerde görev yapan 127 Yahudi akademisyen, siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısının kabul edilmemesini istiyor.

AA | 04.12.2019 - 02:00..
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Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, 127 Yahudi akademisyen, antisemitizmle mücadelenin önemli olduğunu ancak siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısına karşı çıktıklarını belirtti.

"SİYONİZME KARŞI OLMAK BİR HAKTIR"

Akademisyenler, Fransa Ulusal Meclisi'ne söz konusu tasarının kabul edilmemesi konusunda çağrıda bulunurken, siyonizm karşıtlığının meşru olduğunun altını çizdi.

Siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmin aynı şey olmadığına vurgu yapan akademisyenler, bir devleti eleştirmenin siyonizm karşıtlığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Yahudi akademisyenlerden Fransa'ya: Siyonizm kötüdür

MACRON'UN YASASI

Fransa Ulusal Meclisi'nin siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısını bugünlerde oylaması bekleniyor.

Macron, şubatta siyonizm karşıtlığının antisemitizmin modern biçimlerinden biri olduğunu ve Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın antisemitizm tanımını kabul edeceğini açıklamıştı.

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