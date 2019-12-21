Yahudi babadan kendisini savunan Müslüman kadına teşekkür

İngiltere’nin başkenti Londra'da geçtiğimiz kasım ayında, bir kişi metroda Yahudi baba ve oğula sözlü saldırıda bulunmuştu.

Elindeki İncil’den bölümler okuyan adam Yahudileri suçlayıcı tanımlarda bulunup,onlarca kişinin seyahat ettiği metroda baba ve oğula yapılan bu sözlü saldırıya sadece genç bir Müslüman kadın karşı çıkmıştı.

Görüntülerin yayınlanmasından sonra genç kadının bu davranışı İngilizler tarafından övgüyle karşılanmıştı.

KADINI BULUP ÇİÇEK VERDİ

Yahudi adam koca metroda kendisini tek savunan Müslüman kadının izini bulup tanışmak istedi.

Teşekkür etmek için Muslüman kadınla bir araya gelen Yahudi adam, müdahale ettiği için Müslüman kadına minnettar olduğunu söyleyip çiçek verdi.

Musevi aileye saldırıyı Müslüman kadın engelledi İZLE